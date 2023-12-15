Популярная российская блогерша раскрыла свой заработок

Тиктокерша Адушкина рассказала, что заработала 10 миллионов рублей за месяц

20-летняя популярная российская тиктокерша Катя Адушкина раскрыла свой заработок. В интервью журналистке Мадонне Мур, доступном на YouTube, она рассказала, что за самый прибыльный месяц заработала десять миллионов рублей.

«Десять [миллионов рублей]», — ответила блогерша на вопрос о самой большой сумме, которую она заработала за один месяц. Адушкина также добавила, что до 18 лет не знала, сколько она зарабатывает. «Я не знаю, сколько было до 18 лет, это правда, возможно, там были другие какие-то суммы», — пояснила она.

Тиктокерша отметила, что заработанные деньги она обычно вкладывает в свое продвижение.

Ранее Адушкина развенчала популярный миф о том, что блогеры много зарабатывают без больших усилий. Она подчеркнула, что красивая картинка, которую инфлюэнсер транслирует своей аудитории, достигается упорной работой.