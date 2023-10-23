Известная российская блогерша развенчала популярный миф о профессии

Известная российская блогерша Катя Адушкина развенчала популярный миф о том, что представители ее профессии много зарабатывают без больших усилий. Ее слова передает «Газета.Ru».

«Блогеров чаще всего представляют так, будто они миллионеры, живут красивой жизнью, ничего при этом не делая. На самом деле это далеко не так», — раскрыла Адушкина. Она подчеркнула, что красивая картинка, которую инфлюэнсер транслирует своей аудитории, достигается упорной работой.

Также Адушкина заявила, что положительно относится к критике в адрес блогеров. По ее мнению, подобное внимание говорит о признании. «Сейчас блогеры абсолютно везде. Нас признали, увидели наше влияние на общественность — и для меня это самое главное», — объяснила она, добавив, что люди раньше не понимали важность работы блогера.

Ранее Адушкина рассказала о съемках в шоу «Вызов» на телеканале ТНТ. По ее словам, программа оказалась самым сложным проектом, в котором она когда-либо участвовала. Блогерша уточнила, что ей было тяжело как морально, так и физически.