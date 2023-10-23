Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:25, 23 октября 2023Интернет и СМИ

Известная российская блогерша развенчала популярный миф о профессии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская блогерша Катя Адушкина развенчала популярный миф о том, что представители ее профессии много зарабатывают без больших усилий. Ее слова передает «Газета.Ru».

«Блогеров чаще всего представляют так, будто они миллионеры, живут красивой жизнью, ничего при этом не делая. На самом деле это далеко не так», — раскрыла Адушкина. Она подчеркнула, что красивая картинка, которую инфлюэнсер транслирует своей аудитории, достигается упорной работой.

Также Адушкина заявила, что положительно относится к критике в адрес блогеров. По ее мнению, подобное внимание говорит о признании. «Сейчас блогеры абсолютно везде. Нас признали, увидели наше влияние на общественность — и для меня это самое главное», — объяснила она, добавив, что люди раньше не понимали важность работы блогера.

Ранее Адушкина рассказала о съемках в шоу «Вызов» на телеканале ТНТ. По ее словам, программа оказалась самым сложным проектом, в котором она когда-либо участвовала. Блогерша уточнила, что ей было тяжело как морально, так и физически.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?

      Дикая слониха затоптала старосту деревни

      Королевский историк раскрыла тайное значение изменений в нарядах Кейт Миддлтон

      Под Петербургом ассенизатор утроил ДТП, залил дорогу фекалиями и попал на видео

      Названы особенности российского «Солнцепека»

      Названы малоизвестные ранние симптомы рака груди

      Система ПВО сработала над еще одним российским регионом

      Известная российская блогерша развенчала популярный миф о профессии

      Россиянам перечислили способы обмана при покупке автомобиля

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости