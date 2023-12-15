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08:24, 15 декабря 2023Россия

Мощный пожар на российском заводе попал на видео

В производственном цеху в Свердловской области вспыхнул мощный пожар

В производственном цеху в поселке Бобровский Свердловской области вспыхнул мощный пожар, возгорание попало на видео. Кадры публикует портал 66.RU в своем Telegram-канале.

На опубликованной записи видно, что огонь распространился по всей крыше завода.

Как уточняет МЧС, предприятие занимается производством пеноблоков. Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. О пострадавших не сообщается.

«В Свердловской области сотрудники МЧС России локализовали пожар на 1300 квадратных метрах. На месте работает 41 специалист и 15 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в парке «Лосиный остров» на востоке Москвы сгорела конюшня с лошадьми.

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      Марк Леонов
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