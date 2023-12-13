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08:56, 13 декабря 2023Россия

В московском парке сгорела конюшня

Конюшня сгорела в парке «Лосиный остров» на востоке Москвы, пять лошадей спасли
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

В парке «Лосиный остров» на востоке Москвы сгорела конюшня. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

По информации ведомства, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Одноэтажное здание уже потушили.

Представители экстренных служб уточнили, что пять лошадей были спасены. Еще несколько животных в объятом пламенем помещении спасти не удалось.

В то же время сведений о пострадавших людях не поступало. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

12 декабря сообщалось, что в Новой Москве при пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Ватутинки пострадали семь человек. Они получили ожоги различных степеней и были доставлены в столичные поликлиники.

Ранее также стало известно, что в Иркутске женщина сбросила двух маленьких детей из окна пятого этажа, чтобы спасти их из горящей квартиры.

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      Анна Щербакова
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