При пожаре в Москве пострадали семь человек
При пожаре в СНТ Ватутинки в Москве пострадали 7 человек, среди них 5 детейСюжетПожар в Москве:
В Новой Москве при пожаре в СНТ Ватутинки пострадали семь человек. Об этом сообщает Baza в Telegram.
По информации издания, пожар начался в частном доме в районе шести часов утра. Огонь начал распространяться на первом этаже — в этот момент вся семья спала на втором этаже. Жители дома почувствовали запах гари и успели выбежать.
Семь человек получили различные ожоги, пять детей пострадали. Двоих несовершеннолетних и одного взрослого в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Остальных отправили в медицинские учреждения для проверки состояния здоровья.
Ранее в Иркутске женщина сбросила двух маленьких детей из окна пятого этажа, чтобы спасти их из горящей квартиры.