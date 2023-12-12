При пожаре в Москве пострадали семь человек

При пожаре в СНТ Ватутинки в Москве пострадали 7 человек, среди них 5 детей

В Новой Москве при пожаре в СНТ Ватутинки пострадали семь человек. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, пожар начался в частном доме в районе шести часов утра. Огонь начал распространяться на первом этаже — в этот момент вся семья спала на втором этаже. Жители дома почувствовали запах гари и успели выбежать.

Семь человек получили различные ожоги, пять детей пострадали. Двоих несовершеннолетних и одного взрослого в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Остальных отправили в медицинские учреждения для проверки состояния здоровья.

Ранее в Иркутске женщина сбросила двух маленьких детей из окна пятого этажа, чтобы спасти их из горящей квартиры.