Среда обитания
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20:41, 15 декабря 2023Среда обитания

Названы простые и эффективные способы избавиться от мошек в комнатных растениях

Агроном Коврижных: спастись от мошек в комнатных растениях поможет цитрамон

Фото: Luisa Brimble / Unsplash

Избавиться от поселившихся в комнатных растениях мошек поможет растворенный в воде цитрамон. Простые и эффективные способы избавиться от насекомых назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «Белновости».

По словам специалистки, цитрамон помогает в лечении и профилактике грибковых заболеваний комнатных цветов, избавлении от налета плесени на поверхности почвы, а также в устранении некоторых вредителей. «Если последнее и является вашей целью, займитесь поливом растений раствором из 0,5 таблетки цитрамона и трех литров воды», — посоветовала Коврижных.

Также эксперт посоветовала пересадить пораженное растение — полная смена грунта поможет при массовой атаке насекомых. Помимо этого, можно попробовать рассыпать по грунту средство для избавления от муравьев.

Ранее стали известны растения, которые помогут избавить дом и дачу от мышей. Так, грызунов отпугнут ромашка, багульник болотный, донник белый, пижма и полынь — их понадобится посадить по периметру огорода, а также разложить между грядок.

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      Нина Ташевская
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