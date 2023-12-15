Муж Кортни Кардашьян продаст кеды Vans с пятнами своей крови за 358 тысяч рублей

Американский музыкант Трэвис Баркер продаст поклоннику обувь с пятнами собственной крови. Об этом сообщает Page Six.

48-летний барабанщик Blink-182 выставит на аукцион личные вещи, в том числе кеды из коллаборации брендов Vans x Mastermind черного цвета, которые он носил во время тура группы. При этом в описании к лоту говорится, что обувь пропитана кровью Баркера. Стоимость кед, которые станут доступны к покупке, начнется с четырех тысяч долларов (358 тысяч рублей).

Среди прочего фанаты уже успели приобрести окровавленные барабанные палочки и брюки музыканта, которые он также надевал на концертах.

В ноябре сообщалось, что разбитую Lamborghini из «Волка с Уолл-стрит» продадут за 176 миллионов рублей. Речь шла о суперкаре Lamborghini Countach с белым кузовом и салоном 1989 года выпуска.