На курорте Индии мужчина изнасиловал спящую туристку и сбежал через окно

India Posts English: мужчина изнасиловал спящую индийскую туристку в отеле Гоа

Неизвестный мужчина изнасиловал туристку из индийского штата Махараштра в номере отеля Гоа. Об этом пишет издание India Posts English.

Инцидент произошел около 02:00 по местному времени 13 декабря. По данным полиции, 30-летняя индианка приехала на популярный курорт с друзьями и молодым человеком. Когда она спала, ее спутник вышел из комнаты, позже туда проник злоумышленник.

Сообщается, что он вступил с туристкой в интимную связь. Женщина сначала подумала, что это был ее возлюбленный, поэтому не стала сопротивляться. Когда индианка поняла, что в постели с ней оказался неизвестный мужчина, она закричала и позвала на помощь. Воспользовавшись темнотой, подозреваемый сбежал через окно номера и скрылся.

Ранее официант изнасиловал туристку на борту круизного лайнера, направлявшегося в сторону Пальмы, столицы испанского острова Майорка.