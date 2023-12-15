Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:05, 15 декабря 2023Путешествия

На курорте Индии мужчина изнасиловал спящую туристку и сбежал через окно

India Posts English: мужчина изнасиловал спящую индийскую туристку в отеле Гоа

Фото: Isaac Quesada / Unsplash

Неизвестный мужчина изнасиловал туристку из индийского штата Махараштра в номере отеля Гоа. Об этом пишет издание India Posts English.

Инцидент произошел около 02:00 по местному времени 13 декабря. По данным полиции, 30-летняя индианка приехала на популярный курорт с друзьями и молодым человеком. Когда она спала, ее спутник вышел из комнаты, позже туда проник злоумышленник.

Материалы по теме:
«Когда моюсь, закрываю рот и нос» Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
«Когда моюсь, закрываю рот и нос»Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
3 декабря 2022
«Здесь иное состояние души» Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть и как не разочароваться?
«Здесь иное состояние души»Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть и как не разочароваться?
22 октября 2023

Сообщается, что он вступил с туристкой в интимную связь. Женщина сначала подумала, что это был ее возлюбленный, поэтому не стала сопротивляться. Когда индианка поняла, что в постели с ней оказался неизвестный мужчина, она закричала и позвала на помощь. Воспользовавшись темнотой, подозреваемый сбежал через окно номера и скрылся.

Ранее официант изнасиловал туристку на борту круизного лайнера, направлявшегося в сторону Пальмы, столицы испанского острова Майорка.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России возбудили дела о завышении цен на яйца. Накануне Путин обещал улучшить ситуацию

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      16-летний сын Кадырова получил еще одну должность

      В Запорожской области у женщины нашли мешки с коноплей и оружие

      Артемий Лебедев назвал слово «россияне» идиотским

      В России утвердили план по сокращению потребления алкоголя

      Дочь болеющей раком Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

      Более полумиллиона россиян остались без света

      Взорвавший гранаты в сельсовете депутат партии Зеленского оставил дома записку

      Российский полицейский продал знакомому служебный автомобиль и попал под статью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости