Среда обитания
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09:57, 15 декабря 2023Среда обитания

На берег японского города выбросило десятки тонн рыбы

На берег японского города Сима выбросило 85 тонн рыбы

Фото: LenaKing / Shutterstock / Fotodom

В японском порту Накири, расположенном в городе Сима на западе страны, на берег выбросило десятки тонн рыбы. Об этом сообщила местная газета Yomiuri.

Береговую линию покрыли косяки сардин длиной до 20 сантиметров общей массой 85 тонн. По словам жителей Симы, прежде они никогда не видели столь большого скопления рыбы на берегу. Основной версией произошедшего называют преследование сардин более крупным хищником, вынудившим их выплыть на мелководье, где им не хватило кислорода. Выявлявшие причину инцидента специалисты не обнаружили в морской воде у берега ядовитого планктона и связали явление с глобальным потеплением.

В результате часть сардин была убрана местными рыбаками с помощью экскаваторов. Однако берег все еще покрыт рыбой, определенная доля которой уже начала гнить.

Аналогичная ситуация произошла в Японии в начале декабря — тогда выброс на берег нескольких тонн сардин и скумбрий небывалого масштаба наблюдался в городе Хакодате в префектуре Хоккайдо. Местные власти выразили обеспокоенность снижением концентрации кислорода в море из-за разложения животных.

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      Полина Кислицына
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