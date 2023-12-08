На берег японского острова выбросило тонны рыбы

На берег Хоккайдо выбросило несколько тысяч тонн рыбы

На побережье города Хакодате в японской префектуре Хоккайдо выбросило несколько тысяч тонн рыбы. Об этом сообщает телеканал NHK.

Косяки сардин и скумбрий покрыли полтора километра береговой линии. Как сообщает местная ассоциация рыболовов, хоть выброс рыбы на берег происходит на острове не впервые, таких масштабов он никогда прежде не достигал. Власти Хоккайдо обеспокоены снижением концентрации кислорода в море из-за разложения животных. Еще живую рыбу, оказавшуюся на побережье, спешат собрать жители Хакодате.

Биологи не видят в произошедшем глобальных последствий для экосистемы. По мнению профессора Мицухиро Накая, на мелководье стаи дальневосточных сардин и скумбрий могли загнать хищники — дельфины или тунцы. Затем рыбу вымыло на берег. В январе массовый выброс рыбы произошел на Кунашире, а в декабре 2022 года — на Итурупе, напоминают «Вести: Приморье». Причиной случившегося эксперты называли резкий перепад температур в море.

В марте из-за жары и наводнений на побережье Австралии выбросились миллионы рыб. Гнилой запах вынуждал жителей города Менинди надевать защитные маски. Разлагающаяся рыба была найдена и в местной реке, вода из которой поступает в городскую насосную станцию.