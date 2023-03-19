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15:34, 19 марта 2023Среда обитания

В Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег

В Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег из-за жары и наводнений

Фото: Natacha Pisarenko / Reuters

На юго-востоке Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Жители города Менинди пожаловались на появление сильного запаха из-за погибших рыб, который побуждает их надевать защитные маски. Кроме того, они отметили, что мертвые рыбы также плавают в местной реке, вода из которой поступает в городскую насосную станцию.

Согласно заявлению департамента промышленности штата Новый Южный Уэльс, данное явление связно с жаркой погодой и возникшими ранее наводнениями. Так, впоследствии вода начала отступать, а температура воздуха повысилась, что привело к падению уровня кислорода и его нехватке, сказавшейся на рыбах.

В январе сообщалось, что на пляже «Оазис» в Дагестане нашли восемь мертвых краснокнижных тюленей, которых выбросило на берег Каспийского моря. По предварительным данным, в их телах обнаружили птичий грипп.

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Алина Гостева
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