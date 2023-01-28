На пляже «Оазис» в Дагестане нашли еще восемь мертвых краснокнижных тюленей

На побережье Каспийского моря, на пляже «Оазис», нашли восемь мертвых краснокнижных тюленей. О том, что были замечены еще несколько погибших животных в Дагестане, сообщили власти Ленинского района Махачкалы в своем Telegram-канале.

О находке сообщили работники администрации Ленинского района Махачкалы в субботу, 28 января. Уже известно о восьми мертвых животных, которых выбросило на берег Каспийского моря.

В январе стало известно, что в организмах погибших еще в декабре 2022 года тюленей нашли птичий грипп. При этом пока это только предварительные исследования.

В начале декабря 2022 года в Минприроды региона заявили, что количество найденных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 2,5 тысячи. Мертвых каспийских нерп находили на разных локациях, но особенно много их было в районе Юзбаша, а также вблизи рек. После этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова предположила, что гибель животных может быть связана с выбросами природного газа. При этом не исключено, что нерпы погибли и из-за загрязнения моря, браконьерства или глобального изменения климата.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море. По данным местного природоохранного центра, в настоящее время численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей. При этом пока точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг животных.