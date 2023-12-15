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08:38, 15 декабря 2023Россия

На российской трассе разлилось более 20 тонн дизеля из-за аварии

В Новосибирской области из-за аварии на трассу разлилось более 20 тонн дизеля

Фото: Telegram-канал МЧС Новосибирской области

На трассе в Новосибирской области из-за опрокидывания бензовоза в результате ДТП на дорогу разлилось более 20 тонн дизельного топлива. Об этом сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

На трассе перевернулся бензовоз — он перевозил 32 тонны топлива, 24,5 тонны из которых оказались на дороге на площади около 200 квадратных метров. Автомобиль опрокинулся на восьмом километре дороги Н-1203. Он следовал по маршруту Ачинск—Коченево.

После случившегося движение автомобилей по трассе нарушено не было. Никто, по предварительным данным, не пострадал. Специалисты Роспотребнадзора планируют прибыть на место ДТП, чтобы взять пробы грунта.

Ранее бензовоз и маршрутный автобус столкнулись на трассе в Славянском районе Краснодарского края. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, еще троих спасти не удалось.

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      Анастасия Шейкина
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