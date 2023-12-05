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18:11, 5 декабря 2023Россия

Бензовоз и маршрутка столкнулись на российской трассе

На Кубани столкнулись бензовоз и маршрутный автобус, семь человек пострадали

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Бензовоз и маршрутный автобус столкнулись на трассе в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в кубанском управлении МВД России.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, еще троих спасти не удалось.

Как утверждает ТАСС, авария произошла около 16:20 на 64-км автодороги Славянск-на-КубаниТемрюк. Всех пострадавших доставили в больницу в Славянск-на-Кубани.

Других подробностей о происшествии агентство не привело.

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      Анна Щербакова
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