Бензовоз и маршрутка столкнулись на российской трассе

На Кубани столкнулись бензовоз и маршрутный автобус, семь человек пострадали

Бензовоз и маршрутный автобус столкнулись на трассе в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в кубанском управлении МВД России.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, еще троих спасти не удалось.

Как утверждает ТАСС, авария произошла около 16:20 на 64-км автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. Всех пострадавших доставили в больницу в Славянск-на-Кубани.

Других подробностей о происшествии агентство не привело.