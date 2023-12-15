На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

Депутат Батрин на Украине взорвал три гранаты на заседании сельсовета

Депутат в Закарпатье взорвал несколько гранат во время заседания сельсовета в селе Керецки. В результате пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально в МВД Украины сообщали, что подрывник погиб, однако позже появилась информация, что медики борются за его жизнь.

«Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты», — сообщила Национальная полиция Украины.

Гранаты взорвал депутат от партии «Слуга народа»

Украинские СМИ сообщают, что гранаты в закарпатском сельсовете, по предварительной информации, взорвал депутат Сергей Батрин от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» 1969 года рождения.

В сети появилось видео инцидента. На кадрах депутат сначала стоит у двери, потом достает гранаты и взрывает их. Об инциденте полиции сообщила женщина, которая смотрела трансляцию заседания.

СМИ назвали предварительную причину поступка

СМИ сообщают, что предварительной причиной поступка Батрина является то, что его не захотели слушать коллеги. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Во время заседания речь шла о бюджете на 2024 год. Батрин с самого начала не был согласен с коллегами и сильно спорил. Он требовал, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на следующий год.

В какой-то момент в разгар дискуссии он вышел из зала и вернулся спустя несколько минут. При этом вместе с ним из зала вышел еще один депутат, который в зал не вернулся. Перед взрывом Батрин перебил участников заседания и несколько раз спросил: «А можно я?», после чего вытащил чеку и кинул три гранаты.

Полиция квалифицировала происшествие по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК. Кроме того, Служба безопасности Украины будет расследовать произошедшее по части 1 статьи 258 (Террористический акт) УК.