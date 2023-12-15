На Украине депутат взорвал гранаты во время заседания сельсовета

В Закарпатье депутат взорвал гранаты посреди заседания сельсовета

На Украине местный депутат взорвал гранаты посреди заседания сельского совета. Об этом рассказала Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Керецки в Закарпатской области Украины. В результате происшествия ранения получили 26 человек, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, медики пытаются реанимировать мужчину, который принес гранаты.