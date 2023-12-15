На Украине завели уголовное дело на депутата «Слуги народа»

Прокуратура Украины завела уголовное дело на депутата «Слуги народа» Куницкого

Прокуратура Украины завела уголовное дело на депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александра Куницкого за незаконный выезд за границу. Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин, передает «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

В условиях запрета на выезд из страны депутат получил от парламента разрешение на краткосрочную командировку в Израиль, однако вернулся только через три недели, будучи замеченным в аэропорту Флориды в США.

Генеральный прокурор внес сведения о совершении Куницким уголовных правонарушений по части 1 статьи 366 («Служебный подлог») и части 4 статьи 358 («Использование заведомо подложного документа») Уголовного кодекса Украины.

Ранее депутата Верховной Рады Александра Дубинского, обвиненного в госизмене, избили в киевском СИЗО. По словам адвокатов, к нему оперативно вызвали скорую помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

