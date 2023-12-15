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10:27, 15 декабря 2023Бывший СССР

На Украине завели уголовное дело на депутата «Слуги народа»

Прокуратура Украины завела уголовное дело на депутата «Слуги народа» Куницкого
Александр Куницкий

Александр Куницкий. Кадр: vitalino1980 / YouTube

Прокуратура Украины завела уголовное дело на депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александра Куницкого за незаконный выезд за границу. Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин, передает «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

В условиях запрета на выезд из страны депутат получил от парламента разрешение на краткосрочную командировку в Израиль, однако вернулся только через три недели, будучи замеченным в аэропорту Флориды в США.

Генеральный прокурор внес сведения о совершении Куницким уголовных правонарушений по части 1 статьи 366 («Служебный подлог») и части 4 статьи 358 («Использование заведомо подложного документа») Уголовного кодекса Украины.

Ранее депутата Верховной Рады Александра Дубинского, обвиненного в госизмене, избили в киевском СИЗО. По словам адвокатов, к нему оперативно вызвали скорую помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

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      Алевтина Запольская
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