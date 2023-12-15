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23:34, 15 декабря 2023Бывший СССР

На Украине допустили сокращение социальных расходов государства

Вице-премьер Верещук: возможно сокращение социальных расходов Украины

Фото: Iryna Vereshchuk / Reuters

На Украине анонсировали возможное сокращение социальных расходов государства. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, передает ТАСС.

Она отметила, что конфликт может продолжаться дольше, чем ожидалось. В связи с этим Верещук допустила, что ресурсов государства на социальную и гуманитарную сферы «может быть меньше, чем нам бы хотелось».

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщила, что без помощи США Украине может грозить нехватка средств для социальных выплат. По ее оценке, с такой проблемой украинские власти могут столкнуться уже в январе. По данным источника Forbes Ukraine в правящей украинской партии «Слуга народа», в первый месяц 2024 года общий дефицит бюджета республики может составить 20 миллиардов гривен.

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