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12:36, 15 декабря 2023Бывший СССР

На Украине получила повреждения ТЭС

«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

На Украине получила повреждения теплоэлектростанция на востоке страны. Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.

Кроме того, в компании сообщили о высоком уровне потребления электроэнергии. Из-за гололеда и сильного ветра обесточено 255 населенных пунктов в 7 областях.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в одном из прифронтовых регионов в результате взрыва была повторно повреждена тепловая электростанция.

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      Алевтина Запольская
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