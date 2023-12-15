На Украине получила повреждения ТЭС

«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке Украины

На Украине получила повреждения теплоэлектростанция на востоке страны. Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.

Кроме того, в компании сообщили о высоком уровне потребления электроэнергии. Из-за гололеда и сильного ветра обесточено 255 населенных пунктов в 7 областях.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в одном из прифронтовых регионов в результате взрыва была повторно повреждена тепловая электростанция.