На Украине получила повреждения ТЭС
«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке Украины
На Украине получила повреждения теплоэлектростанция на востоке страны. Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.
Кроме того, в компании сообщили о высоком уровне потребления электроэнергии. Из-за гололеда и сильного ветра обесточено 255 населенных пунктов в 7 областях.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в одном из прифронтовых регионов в результате взрыва была повторно повреждена тепловая электростанция.