На Украине сообщили о повторном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе

Минэнерго Украины сообщило о повторном повреждении ТЭС в прифронтовом регионе

В одном из прифронтовых регионов Украины в результате взрыва была повторно повреждена тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщило министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

По данным Минэнерго страны, повреждения на объекте появились в результате обстрела. Из строя вышло оборудование, однако никто из сотрудников не пострадал.

«Из-за обстрелов, которые произошли ранее, на этой же станции остановили работу три энергоблока, что негативно повлияло на ситуацию в энергосистеме — зафиксирован дефицит», — рассказали энергетики.

С наступлением холодов на Украине начал появляться дефицит электроэнергии. Так, 7 декабря в энергосистему республики пришлось поставлять электричество от стран соседей: Польши, Румынии и Словакии.

