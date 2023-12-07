На Украине вновь зафиксировали дефицит электроэнергии

«Укрэнерго» вновь зафиксировала дефицит электроэнергии из-за похолодания

В энергосистеме Украины 7 декабря вновь зафиксировали дефицит электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

По данным организации, потребление электричества заметно усилилось из-за похолодания. Чтобы восполнить недостаток, необходима энергия, эквивалентная работе двух блоков тепловых электростанций, однако свободных мощностей электростанций для этого нет.

Чтобы нормализовать состояние энергосистемы, было решено задействовать аварийную помощь мощностью 700 мегаватт из соседних стран — Польши, Румынии и Словакии. Граждан призвали экономить электричество.

Представители «Укрэнерго» также сообщили, что без света остается 401 населенный пункт. В частности, отключения могли происходить из-за повреждения сетей в результате боевых действий.

Дефицит электроэнергии уже фиксировали на Украине 29 ноября. Тогда в «Укрэнерго» объяснили его причины быстрым ростом потребления электричества из-за холодов и одновременным включением в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов страны.

Ранее стало известно, что США передадут Киеву 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетической инфраструктуры. Американская компания закупает металл на Украине, после чего доставляет его на объект для дальнейшего строительства.