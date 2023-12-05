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14:21, 5 декабря 2023Бывший СССР

США передадут Украине тонны металла для защиты объектов энергетики

США передаст Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетики

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США передадут Киеву 20 тысяч тонн металла для защиты объектов инфраструктуры. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергетики. К ним относятся 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 украинских областях.

Проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID. Отмечается, что компания закупает металл у украинского производителя и транспортирует на строительство, где используются ранее приобретенные материалы.

Решение о защите энергетических объектов было принято правительством Украины и Генеральным штабом Вооруженных сил республики (ВСУ). Задание на проектирование и строительство объектов выдает корпорация «Укрэнерго».

Ранее заместитель главы Министерства энергетики США Дэвид Турк призвал удвоить усилия по поддержке энергетического сектора Украины зимой.

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      Юрий Леонов
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