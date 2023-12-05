США передадут Украине тонны металла для защиты объектов энергетики

США передаст Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетики

США передадут Киеву 20 тысяч тонн металла для защиты объектов инфраструктуры. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергетики. К ним относятся 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 украинских областях.

Проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID. Отмечается, что компания закупает металл у украинского производителя и транспортирует на строительство, где используются ранее приобретенные материалы.

Решение о защите энергетических объектов было принято правительством Украины и Генеральным штабом Вооруженных сил республики (ВСУ). Задание на проектирование и строительство объектов выдает корпорация «Укрэнерго».

Ранее заместитель главы Министерства энергетики США Дэвид Турк призвал удвоить усилия по поддержке энергетического сектора Украины зимой.