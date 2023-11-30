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19:46, 30 ноября 2023Мир

В США призвали Запад удвоить усилия по поддержке энергетики Украины

Замглавы Минэнерго США Турк: Запад должен удвоить усилия по поддержке Украины

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

Запад должен удвоить усилия по поддержке энергетического сектора Украины зимой. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики США Дэвид Турк, передает РИА Новости.

«Прошлая зима была сложная, но мы справились. Этой зимой всем нам необходимо удвоить наше внимание и наш фокус. Определенно, мы пытаемся делать все возможное со стороны министерства энергетики», — сообщил замглавы Минэнерго США.

Он также добавил, что Украина сталкивается с «очень сложными погодными условиями» и Россия может воспользоваться складывающейся ситуацией. В качестве примера Турк сослался на удары по украинской инфраструктуре.

Ранее была озвучена необходимая сумма для восстановления энергосистемы Украины. Она исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку требует не только ремонта, но и обновления до современных стандартов.

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      Максим Габриелян
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