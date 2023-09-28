Названа необходимая сумма для восстановления энергосистемы Украины

«Укрэнерго»: нужны сотни миллионов долларов для восстановления энергосистемы

Украине необходимы еще несколько сотен миллионов долларов, чтобы восстановить энергосистему. Сумму назвал глава национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, цитирует РИА Новости.

«Думаю, что еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате», — сказал он.

Глава НЭК уточнил, что большую часть потребностей Украина уже смогла профинансировать. По его словам, на восстановление энергетической системы страны было потрачено свыше миллиарда долларов, которые выделили западные союзники Киева.

Ранеее Кудрицкий рассказал, что у Украины есть передовые виды защиты объектов энергетики от ракетных ударов, включая активные и пассивные. Некоторые виды защиты энергосистемы будут применяться впервые в мире, отметил он.