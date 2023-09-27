На Украине рассказали о пассивной защите энергосистемы от ракетных ударов

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: Украина имеет передовые виды защиты энергетики

Украина имеет передовые виды защиты объектов энергетики от ракетных ударов, включая активные и пассивные. Об этом рассказал глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает издание «Общественное».

По его словам, некоторые виды защиты энергосистемы будут применяться впервые в мире. «Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита — противовоздушная оборона (ПВО), так и пассивная защита — инженерные укрепления», — сообщил он.

Кудрицкий добавил, что отключения электричества зависят от нанесения ракетных ударов, которые невозможно прогнозировать. По его словам, пройти зимний период без импорта электроэнергии будет очень сложно.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил компанию «Укрэнерго» в сговоре с частной компанией ДТЭК для покупки супердорогой электроэнергии из Польши и Румынии.