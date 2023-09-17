«Укрэнерго» обвинили в сговоре и закупке супердорогой электроэнергии

Азаров: Украина вместо включения ТЭС импортирует супердорогую энергию из Польши

Украину обвинили в том, что вместо включения ТЭС она импортирует супердорогую электроэнергию из Польши и Румынии. Об этом заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров, передает ТАСС.

По его словам, компания «Укрэнерго» вероятно вступила в сговор с частной компанией ДТЭК. Этим объясняется, что Украина закупила электроэнергию у Польши и Румынии стоимостью в 300-350 евро за 1 МВт при обычной цене в 100-110 евро. Азаров уточнил, что теперь власти страны готовятся к отопительному сезону, не принимая в расчет отечественные АЭС и ТЭС.

Бывший премьер-министр Украины рассказал, что Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги, потребовала от «Укрэнерго» предоставить расчет импортированной электроэнергии и доказать необходимость и целесообразность этих закупок при имеющихся мощностях ТЭС.

Украина обращалась за аварийной помощью к странам Европейского союза 28 и 29 августа, тогда в понедельник «Укрэнерго» были использованы 1200 МВт.ч, а во вторник — 2650 МВт.ч, полученные из энергосистем Польши и Румынии. Затем компания вновь попросила помощи у западных партнеров 31 августа, объяснив это рекордным потреблением электроэнергии в стране.