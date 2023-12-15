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17:43, 15 декабря 2023Ценности

Названа замена вечно модному черному платью

Teen Vogue назвал красное платье заменой вечно модному черному

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Журналисты Teen Vogue назвали замену маленькому черному платью, которое десятилетиями не выходит из моды. Материал опубликован на сайте издания.

Выяснилось, что знаменитости массово принялись выходить в свет в платьях красного цвета разных фасонов и длины. Среди звезд, последовавших тренду, оказались актрисы, певицы, блогерши и другие именитые инфлюэнсеры. Кроме того, ярко-красные платья появились в ассортименте множества мировых брендов. Например, звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини пришла на пресс-конференцию в кастомном платье модного дома Balmain с аппликацией в виде цветка, а поп-исполнительница Оливия Родриго посетила вечеринку iHeartRadio в платье марки Versace с блестящими пайетками. Найти платья аналогичного цвета можно и в линейках Zara, Asos, House of CB и других.

В ноябре российский дизайнер перечислил вечно модные зимние вещи. В первую очередь специалист назвал пальто прямого кроя бежевого, горчичного, светло-розового или темно-синего цветов.

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      Карина Черных
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