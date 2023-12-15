Названа замена вечно модному черному платью

Teen Vogue назвал красное платье заменой вечно модному черному

Журналисты Teen Vogue назвали замену маленькому черному платью, которое десятилетиями не выходит из моды. Материал опубликован на сайте издания.

Выяснилось, что знаменитости массово принялись выходить в свет в платьях красного цвета разных фасонов и длины. Среди звезд, последовавших тренду, оказались актрисы, певицы, блогерши и другие именитые инфлюэнсеры. Кроме того, ярко-красные платья появились в ассортименте множества мировых брендов. Например, звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини пришла на пресс-конференцию в кастомном платье модного дома Balmain с аппликацией в виде цветка, а поп-исполнительница Оливия Родриго посетила вечеринку iHeartRadio в платье марки Versace с блестящими пайетками. Найти платья аналогичного цвета можно и в линейках Zara, Asos, House of CB и других.

В ноябре российский дизайнер перечислил вечно модные зимние вещи. В первую очередь специалист назвал пальто прямого кроя бежевого, горчичного, светло-розового или темно-синего цветов.