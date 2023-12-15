Названы последствия повышения ключевой ставки ЦБ для ипотечного рынка

Эксперт Каржавин: повышение ключевой ставки слабо скажется на ипотечном рынке

Повышение Банком России ключевой ставки с 15 до 16 процентов, скорее всего, слабо скажется на ипотечном рынке. Такие возможные последствия решения Центробанка в разговоре с «Лентой.ру» назвал коммерческий директор «Альфа Констракт» Олег Каржавин.

По его словам, в конце года россияне планировали заключить большое количество сделок, а после роста ставки некоторые из них придется перенести на следующий год. При этом эксперт уверен, что ставка на уровне 16 процентов продержится недолго.

Каржавин считает, что рынок коммерческой недвижимости в настоящее время особо не реагирует на ставки, поскольку инвесторы рассматривают доходность объектов в долгосрочной перспективе. В арендном бизнесе купленная квартира в среднем окупается за 8-12 лет, а ставка в такой перспективе может измениться не один раз, объяснил он.

На первичном рынке жилой недвижимости работают только субсидированные ипотечные программы, указал эксперт. На вторичном же рынке снижения цен ожидать не стоит, уверен он.

Снижения ипотечных ставок не стоит ждать в течение ближайших трех-шести месяцев, уверен главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. В это время рынок ожидает спад, а ставки по стандартным рыночным ипотечным программам будут держаться на уровне 18-18,5 процента.

Рост ставок по рыночным программам до конца года составит максимум один процентный пункт, в свою очередь заявил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. При этом завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов полагает, что такой рост несильно скажется на заемщиках. Он уверен, что россияне откажутся покупать квартиры в ипотеку, если ставка окажется выше 20 процентов годовых.

По итогам заседания совета директоров 15 декабря Банк России решил поднять ключевую ставку с 15 до 16 процентов годовых. Таким образом, регулятор повысил ставку пятый раз подряд.