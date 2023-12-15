Женщинам раскрыли главные признаки зависимости от мужчин

Психолог Юлия Комиссарова рассказала, почему порой благополучные с виду женщины — с мужем, детьми и достатком — не чувствуют себя счастливыми. В комментарии «Газете.Ru» она объяснила это состояние зависимостью от мужчин и раскрыла его главные признаки.

По словам психолога, главным симптомом женской зависимости от мужчины является его идеализирование. В такой ситуации, продолжила она, женщина панически боится остаться одна и держится за партнера, прилагая для этого все силы.

Зависимая от мужчины женщина также испытывает панику при любой попытке избранника от нее отдалиться. Кроме этого, о зависимости могут свидетельствовать и эмоциональные качели. Комиссарова объяснила: страх потерять партнера толкает женщину постоянно контролировать его — проверять телефон, мессенджеры, соцсети, переводы по банковской карте. Также психолог отметила, что несамостоятельная женщина всегда чувствует упадок сил, если мужчины нет рядом.

Зависимые от мужчины женщины к тому же, по заверениям Комиссаровой, живут в постоянном ожидании и с чувством «голода». «Тут каждый закрывает какую-то свою потребность — в любви, внимании, заботе, деньгах, поддержке, но сколько бы партнер ни давал, все равно всегда мало», — подытожила психолог.

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