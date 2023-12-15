Более полумиллиона россиян остались без света

Минэнерго: 679 тысяч человек в России остались без света из-за непогоды

Более полумиллиона жителей России столкнулись с отключением электроэнергии из-за непогоды. Такие данные приводит Минэнерго в Telegram.

По данным на 18:00 по московскому времени, без света остаются 679 тысяч человек, уточнили в ведомстве. Больше всего от экстремальных осадков пострадали жители Луганской Народной Республики — там обесточенными оказались 255,7 тысячи человек.

Также речь идет о жителях Ростовской области (185,5 тысячи человек), Донецкой Народной Республики (235,4 тысячи человек), Псковской (1200 человек) и Смоленской (1800) областей. «Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы», — заявили в Минэнерго.

Ранее без света из-за обрушившегося на регион ледяного дождя остались 180 тысяч жителей Ростовской области. Энергоснабжение было нарушено в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах.