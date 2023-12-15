Объяснена просьба к Путину провести газ в пустую деревню

В пустом Елпатьеве, куда Путина попросили провести газ, оказалось больше людей

В пустом селе Елпатьево Ярославской области, куда президента России Владимира Путина попросили провести газ, оказалось больше людей, чем по официальным документам. Просьбу улучшить условия в пустой деревне объяснила одна из местных жительниц Ирина, передает «Подъем».

По словам Ирины, многие жители не только Елпатьева, но и окрестных деревень прописываются в Москве или Ярославле ради медицинской помощи, которую сложно получить в маленьком населенном пункте. «Они живут в деревне, а лечиться едут в более крупный город, поэтому там по документам проживает один человек, на самом деле там людей гораздо больше», — пояснила россиянка.

Ирина подчеркнула, что в газе также нуждаются жители всех соседних сел. «У меня бабушка живет в деревне Сидорково, это семь километров от Елпатьево, ей 91 год, она топит печку дровами, и это действительно сложно. Она там не одна такая», — рассказала женщина.

Собеседница издания отметила, что в Елпатьеве есть газовая труба, однако она не работает. Переодически жители деревень пишут коллективные просьбы провести газ, но ситуация не меняется. Власти считают, что газифицировать деревни нецелесообразно, так как в них нет социальных объектов, в том числе школ и детских садов. «Ну это так близко к Москве, это такой позор, полтора-два часа до Москвы — и нет газа», — добавила Ирина.

Ранее в ходе прямой линии Путина попросили провести газ в Елпатьево, где прописан всего один человек. Президент прочитал вопрос с экрана и заявил, что «пометил» его себе.