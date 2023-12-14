Путина попросили провести газ в пустую деревню

Путина попросили провести газ в село Ярославской области с одним человеком

В ходе прямой линии президента России Владимира Путина попросили провести газ в село Елпатьево Ярославской области, где прописан один человек. Об этом сообщает «Подъем».

Отмечается, что вопрос пришел на прямую линию. Путин прочитал его с экрана и заявил, что «пометил» себе.

В пресс-службе ярославского правительства сказали, что «разбираются с вопросом». Также там добавили, что проводить газ в село «не очень целесообразно», поскольку в нем прописан один человек. При этом живут в деревне 11 человек — они могут приезжать и уезжать.

В администрации заявили, что, даже если подвести к деревне газ, газовое оборудование не будет работать из-за почти полного отсутствия потребления.

Ранее сообщалось, что жители села Большебрусянское Свердловской области столкнулись с проблемой в попытках провести в свои дома газ. Оказалось, что улица Степная, на которой они живут, не принадлежит ни к одному населенному пункту. В связи с этим подключить газ жители могут только лишь за свой счет.