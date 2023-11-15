В России нашли не входящую ни в один населенный пункт улицу

Жителям улицы не провели газ, так как она не входит ни в один населенный пункт

Жители улицы в Свердловской области не смогли провести в свои дома газ, так как столкнулись с неожиданной проблемой: улица, на которой они живут, не принадлежит ни к одному населенному пункту. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «Подъем».

Речь идет об улице Степной. После подачи заявлений на газификацию выяснилось, что, согласно генеральному плану, она не только не включена в состав села Большебрусянское, но и не входит ни в один населенный пункт в целом, поэтому подключить газ на данный момент жители могут лишь за свой счет.

По словам главы Белоярского городского округа Григория Вихарева, подобные случаи в районе не редкость, и ранее он уже сталкивался с такой же ситуацией при попытке подключить газ в СНТ. «Генплан у нас от 2016 года, и, к сожалению, подобных пробелов, когда заступил на должность, я обнаружил немало, даже на примере той территории, где сам проживаю. В поселке Растущий у нас тоже СНТ не был включен в границы населенного пункта и тоже, когда подавал заявку на газификацию, мне отказали. Здесь ровным счетом такая же ситуация», — пояснил он.

Представитель власти заявил, что проблема уже решается, и пообещал исправить ситуацию с «независимой» улицей до конца текущего года. После этого, добавил он, жителям Степной улицы смогут провести газ по программе социальной газификации. На данный момент жители домов вынуждены отапливать свои дома электричеством, тратя на оплату счетов в зимние месяцы до 20 тысяч рублей.

Ранее в ноябре стало известно, что жителям Красноярска нарисовали газопровод.