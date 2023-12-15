Судья удивила эксгибициониста словами о нежелании людей смотреть на его пенис

Мужчина из Великобритании попал под суд из-за эксгибиционизма и узнал, что люди не хотят видеть его голым. Об этом пишет Wales Online.

34-летний житель Уэльса Маттью Бирнс в марте обнажился в двух центральных магазинах города Понтипридд с разницей в 14 дней. В обоих случаях он заходил внутрь, начинал разговаривать с людьми и в процессе доставал из брюк пенис, глядя собеседникам в глаза. Вскоре после второго случая Бирнса задержали и признали виновным в публичном оголении.

В ходе судебного заседания стало известно, что Бирнс был ранее судим за оголение шесть раз. В связи с этим имя мужчины внесли в реестр сексуальных преступников. При этом медицинское и психиатрическое освидетельствования подтвердили, что обвиняемый испытывает трудности с обучением и «не знает, как развивать сексуальные отношения». Вынося приговор, судья Люси Кроутер заявила: «Но вы знаете, что правильно, а что неправильно, и демонстрировать свой пенис — это не только преступное деяние, но и ужасный способ начать с кем-то сексуальные отношения. Никто не хочет видеть ваш пенис, мистер Бирнс, он интересен только вам».

Бирнс был приговорен к двум годам общественных работ. Ему также предписали пройти 40-дневную реабилитационную программу и соблюдать комендантский час в течение четырех месяцев.

Ранее в Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Мужчина едва не попал под колеса автомобиля и чудом спасся.