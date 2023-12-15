Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:14, 15 декабря 2023Из жизни

Судья удивила эксгибициониста словами о нежелании людей смотреть на его пенис

Фото: Unsplash

Мужчина из Великобритании попал под суд из-за эксгибиционизма и узнал, что люди не хотят видеть его голым. Об этом пишет Wales Online.

34-летний житель Уэльса Маттью Бирнс в марте обнажился в двух центральных магазинах города Понтипридд с разницей в 14 дней. В обоих случаях он заходил внутрь, начинал разговаривать с людьми и в процессе доставал из брюк пенис, глядя собеседникам в глаза. Вскоре после второго случая Бирнса задержали и признали виновным в публичном оголении.

В ходе судебного заседания стало известно, что Бирнс был ранее судим за оголение шесть раз. В связи с этим имя мужчины внесли в реестр сексуальных преступников. При этом медицинское и психиатрическое освидетельствования подтвердили, что обвиняемый испытывает трудности с обучением и «не знает, как развивать сексуальные отношения». Вынося приговор, судья Люси Кроутер заявила: «Но вы знаете, что правильно, а что неправильно, и демонстрировать свой пенис — это не только преступное деяние, но и ужасный способ начать с кем-то сексуальные отношения. Никто не хочет видеть ваш пенис, мистер Бирнс, он интересен только вам».

Материалы по теме:
«Больше он не причинит боль девушкам» Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
«Больше он не причинит боль девушкам»Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
12 марта 2021
«Эти раны никогда не заживут» В британской гимнастике разгорелся скандал. Спортсменки обвиняют тренеров в насилии
«Эти раны никогда не заживут»В британской гимнастике разгорелся скандал. Спортсменки обвиняют тренеров в насилии
23 июня 2022

Бирнс был приговорен к двум годам общественных работ. Ему также предписали пройти 40-дневную реабилитационную программу и соблюдать комендантский час в течение четырех месяцев.

Ранее в Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Мужчина едва не попал под колеса автомобиля и чудом спасся.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польская комиссия год назад заподозрила Россию в подрыве самолета Качиньского. Теперь ее саму обвиняют в фальсификациях

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Путин предупредил о последствиях вмешательства в дела России

      Елена Ваенга потеряла сознание в театре

      Над морем в Севастополе сбили БПЛА

      Судья удивила эксгибициониста словами о нежелании людей смотреть на его пенис

      Актера Анатолия Белого признали иноагентом

      В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

      Глава Евросовета уклонился от вопроса про Украину

      Врач объяснил нежелание людей заниматься сексом в определенный день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости