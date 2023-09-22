Мужчина обнажился на гоночной трассе перед автомобилями и попал на видео

В Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Об этом сообщает Minuto Uno.

Необычный инцидент, произошедший 17 сентября в городе Рафаэла, провинция Санта-Фе, попал на видео. На ролике видно, как мужчина выбегает на обочину гоночной трассы и начинает раздеваться. В итоге он сорвал с себя всю одежду и триумфально вскинул руки прямо перед подъезжающими автомобилями.

Водители в этот момент заканчивали серию сложных поворотов и прошли всего в десятке сантиметров от эксгибициониста, не задев его. Гонку почти сразу приостановили, чтобы увести нарушителя с трассы и убедиться в безопасности всех участников. Мужчину арестовали на месте и отвели в ближайший полицейский участок, однако остается неизвестным, были ли ему предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось об эксгибиционисте из США, который гнался за женщиной 11 километров. Пытаясь скрыться от преступника, женщина сломала ногу в четырех местах и четыре месяца не могла ходить.