Орбан заявил о прерывании переговоров ЕС с Украиной из-за венгерских интересов

Орбан решил «нажать на тормоз» при угрозе венгерским интересам из-за Украины

Венгрия «нажмет на тормоз» переговоров Европейского союза (ЕС) по вопросу вступления Украины в объединение, если они будут представлять угрозу венгерским интересам. Об этом решении заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Я дал понять, что мы не будем колебаться ни минуты. За финансовые, экономические последствия этого плохого решения венгры расплачиваться не будут. Пусть платят те, кто это решение принимал. (...) Венгрия нажмет на ручной тормоз, на этот счет не должно быть сомнений», — констатировал премьер.

Политик отметил, что в Венгрии есть возможность обратить внимание глав европейских государств, желающих пойти по такому пути, на то, что это такое же плохое решение, как введение антироссийских санкций и миграционная политика. Он заверил, что Будапешт не будет принимать участия в его последствиях и выплатах.

Ранее Орбан заявил, что выделение средств Украине из бюджета ЕС вредит Венгрии больше, чем переговоры о членстве Киева. По его словам, само начало этого процесса еще не вредит венгерским национальным интересам, поскольку у страны будет возможность вмешаться позже.

