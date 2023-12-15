От обвиняемой в теракте Треповой пострадавшие потребовали 25 миллионов рублей

Пострадавшие в теракте потребовали от Треповой 25 млн рублей компенсации

Пострадавшие во время взрыва в петербургском кафе потребовали от обвиняемой в терроризме россиянки Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, пока иски к ней подали девять пострадавших. Суммы компенсаций варьируются от 500 тысяч до миллиона рублей. Больше всего хочет получить мама ликвидированного военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) — 15 миллионов. Всего от Треповой требуют почти 25 миллионов рублей.

Взрыв в петербургском кафе, во время которого был ликвидирован Татарский и ранены 52 человека, произошел 2 апреля. Ранее стали известны новые подробности по этому делу.