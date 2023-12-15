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16:39, 15 декабря 2023Путешествия

Первый вылетающий из Краснодара за полтора года самолет попал на видео

Mash: опубликовано видео вылетающего из Краснодара пустого борта «Азимут»

Первый самолет, вылетающий из закрытого более чем на полтора года аэропорта Пашковский в Краснодаре, попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Kub Mash.

По данным источника, в 15:30 пустой борт авиакомпании «Азимут» поднялся со взлетной полосы и направился в Минеральные Воды. Издание отмечает, что если перелет пройдет без проблем, вопрос с открытием воздушной гавани будет решен.

Ранее директор аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко заявил, что авиагавань, которая не работала с 24 февраля 2022 года, полностью готова к возможному возобновлению работы. Он отметил, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку.

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      Марина Черняк
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