В России утвердили план по сокращению потребления алкоголя

Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

Российское правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. В документе говорится, что объем выпитого в пересчете на одного человека должен снизиться с 8,9 литра этанола в 2023 году до 7,8 литра через семь лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает РБК.

В ведомстве указали, что впервые такой план утверждали в 2009 году, когда потребление алкоголя находилось на уровне 18 литров на душу населения. В 2021 году показатель составлял 8,8 литра, но за последнее время начал расти. Психологи объясняют такой эффект ростом чувства неопределенности и опасностью быть вырванным из привычного круга дел.

Также документ предусматривает усиление профилактических мер, чтобы выявлять пагубное влияние алкоголя на ранних стадиях, и противодействие нелегальному производству и обороту спиртного, который позволяет уйти от уплаты акцизов.

Власти намерены дополнительно следить и пресекать практику употребления в качестве спиртного лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь, а также привлекать социально-ориентрованные некоммерческие организации для усиления эффективности принимаемых мер.

Ранее сообщалось, что Минфин решил не повышать минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024 года. Еще в октябре цену на бутылку водку объемом 0,5 литра хотели довести до 299 рублей за бутылку.