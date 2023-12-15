Почти половина россиян с ужасом подумала об участии в корпоративе

«АльфаСтрахование»: 33 % россиян захотели годовую премию вместо корпоратива

Почти половина опрошенных россиян (46 процентов) с ужасом думает об участии в предстоящем новогоднем корпоративе, следует из поступивших в «Ленту.ру» результатов исследования, подготовленного для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Корпоратив будет у 63 процентов его участников, причем у 37 процентов явка «добровольно-принудительная». При этом 77 процентов респондентов готовы ходить на подобные мероприятия, но только в случае, если будут самостоятельно принимать такие решения, а 33 процента участников опроса с удовольствием бы заменили участие в нежеланном празднике на премию по итогам года.

Говоря о предпочтительных форматах для корпоратива, абсолютное большинство из высказавшегося 1301 россиянина (91 процент) выступило за караоке, лазертаги, боулинги и другие виды активностей, которые можно сочетать с неформальным общением. В то же время 27 процентов опрошенных категорически не хотят пить алкоголь при руководстве, опасаясь возможных последствий, а 5 процентов даже сообщили, что уволились с предыдущего места работы из-за неумеренного употребления спиртного на офисном празднике.

Ранее мужчина опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал, как после похода на рабочую рождественскую вечеринку получил письмо из отдела кадров с требованием явиться на встречу из-за большого количества жалоб на его поведение на корпоративе. В письме HR-специалист подчеркнул, что «случившееся вызывает беспокойство и требует немедленного обсуждения».