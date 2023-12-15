Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:47, 15 декабря 2023Экономика

Почти половина россиян с ужасом подумала об участии в корпоративе

«АльфаСтрахование»: 33 % россиян захотели годовую премию вместо корпоратива

Фото: Oscar Söderlund / Unsplash

Почти половина опрошенных россиян (46 процентов) с ужасом думает об участии в предстоящем новогоднем корпоративе, следует из поступивших в «Ленту.ру» результатов исследования, подготовленного для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Корпоратив будет у 63 процентов его участников, причем у 37 процентов явка «добровольно-принудительная». При этом 77 процентов респондентов готовы ходить на подобные мероприятия, но только в случае, если будут самостоятельно принимать такие решения, а 33 процента участников опроса с удовольствием бы заменили участие в нежеланном празднике на премию по итогам года.

Говоря о предпочтительных форматах для корпоратива, абсолютное большинство из высказавшегося 1301 россиянина (91 процент) выступило за караоке, лазертаги, боулинги и другие виды активностей, которые можно сочетать с неформальным общением. В то же время 27 процентов опрошенных категорически не хотят пить алкоголь при руководстве, опасаясь возможных последствий, а 5 процентов даже сообщили, что уволились с предыдущего места работы из-за неумеренного употребления спиртного на офисном празднике.

Ранее мужчина опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал, как после похода на рабочую рождественскую вечеринку получил письмо из отдела кадров с требованием явиться на встречу из-за большого количества жалоб на его поведение на корпоративе. В письме HR-специалист подчеркнул, что «случившееся вызывает беспокойство и требует немедленного обсуждения».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласовала новый пакет санкций против России. В это время выступавшего против канцлера Австрии не было в зале

      В Петербурге работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник

      Леди Гагу заподозрили в пластике

      Южная Корея заявила протест России и КНР из-за вхождения самолетов в их зону ПВО

      В Минспорта изучат условия МОК по участию россиян в Олимпиаде-2024

      В российском регионе зафиксировали вспышку инфекционного заболевания

      Китайцев призвали не публиковать в соцсетях негатив об экономике

      Известный блогер посетил Данию и раскрыл отношение к россиянам в стране

      Почти половина россиян с ужасом подумала об участии в корпоративе

      Россиянам стало дороже обслуживать автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости