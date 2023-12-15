Мужчина сходил на корпоратив и столкнулся с неожиданными последствиями

Мужчина опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал, как сходил на корпоратив и столкнулся с неожиданными последствиями. Его история вызвала бурные обсуждения в сети.

«Когда просыпаешься после рабочей рождественской вечеринки и отдел кадров хочет назначить встречу», — подписал ролик блогер. Мужчина показал электронное письмо от HR-специалиста компании, в которой он работает.

«Хочу назначить встречу с вами из-за большого количества жалоб на ваше поведение на корпоративе. Прошу быть в офисе в понедельник, в девять утра», — гласил текст послания. В письме HR-специалист также подчеркнул, что «случившееся вызывает беспокойство и требует немедленного обсуждения». «У меня есть жена и дети, вы не можете этого сделать», — написал автор ролика, воспринявший письмо как намек на возможное увольнение.

В комментариях пользователи предположили, что на рабочей вечеринке автор ролика выпил слишком много алкоголя, из-за чего мог неприлично себя вести. «Скажи им, что ты недавно начал принимать антидепрессанты из-за стресса на работе, поэтому ты не знал, как он будет действовать со спиртным», — посоветовал ему один из комментаторов.

Некоторые пользователи также поделились похожими историями. «Меня арестовали на корпоративе моего мужа», «Меня тоже недавно уволили после рабочей вечеринки», — написали комментаторы. Другие отметили, что компании не имеют права увольнять сотрудников за то, что они делают вне рабочего времени.

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