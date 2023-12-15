Город в Приморье остался без воды из-за аварии

Авария оставила без воды 70 тыс. жителей Артема в Приморском крае

Почти все жители города Артема в Приморском крае остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Об этом стало известно ТАСС из заявления пресс-службы прокуратуры региона.

Утром в пятницу, 15 декабря, холодной воды лишились почти 70 тысяч человек. Водоснабжение отключили в более чем 900 многоквартирных и пяти тысячах частных домов. Прокуратура заранее уведомила жителей об отключении. «На период проведения ремонтно-восстановительных работ в ближайшее время будет прекращено водоснабжение жителей городского округа», — говорилось в сообщении.

На место прорыва магистрального трубопровода, обеспечивавшего холодной водой Артемовский городской округ, выехал прокурор города Артема Андрей Камболин. Также туда направлены аварийная служба, которая приступит к устранению аварии, сотрудники администрации округа и МЧС.

Ранее десять тысяч жителей города Первоуральска Свердловской области остались без воды на четыре дня. Причиной стала авария на водоводе.