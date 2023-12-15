Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:00, 15 декабря 2023Среда обитания

Город в Приморье остался без воды из-за аварии

Авария оставила без воды 70 тыс. жителей Артема в Приморском крае

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Приморского края

Почти все жители города Артема в Приморском крае остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Об этом стало известно ТАСС из заявления пресс-службы прокуратуры региона.

Утром в пятницу, 15 декабря, холодной воды лишились почти 70 тысяч человек. Водоснабжение отключили в более чем 900 многоквартирных и пяти тысячах частных домов. Прокуратура заранее уведомила жителей об отключении. «На период проведения ремонтно-восстановительных работ в ближайшее время будет прекращено водоснабжение жителей городского округа», — говорилось в сообщении.

На место прорыва магистрального трубопровода, обеспечивавшего холодной водой Артемовский городской округ, выехал прокурор города Артема Андрей Камболин. Также туда направлены аварийная служба, которая приступит к устранению аварии, сотрудники администрации округа и МЧС.

Ранее десять тысяч жителей города Первоуральска Свердловской области остались без воды на четыре дня. Причиной стала авария на водоводе.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ обстреляли Мариуполь впервые за полгода. Киев запустил по городу три дальнобойные ракеты

      Российские подростки заманивали мигрантов на свидания и избивали их под камеру

      Шольц отправил Орбана «сходить за кофе» из-за провала по Украине

      В аэропорту полицейских заподозрили в краже десяти миллионов из багажа пассажира

      Финалист «Фабрики звезд» рассказал об алкоголе на проекте

      Долги других стран перед Россией выросли

      Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

      Девушка добилась ареста жениха за попытку жениться на другой

      Московские школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

      Живущая с родителями 37-летняя женщина объяснила свой необычный выбор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости