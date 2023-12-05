Российский город остался без воды на четыре дня

Десять тысяч жителей Первоуральска остались без воды на четыре дня

Десять тысяч жителей российского города Первоуральска Свердловской области остались без воды из-за аварии. В таких условиях они живут уже четыре дня, передает новостной портал «Изнанка».

Сообщается, что без воды остались 150 жилых домов, 5 детсадов и 6 школ — одного водовоза на них недостаточно. Питьевая вода, хоть и резко подорожала, раскупается мгновенно. 1 декабря на Нижнесергинском водоводе отказала запорная арматура. Затем произошло завоздушивание системы, из-за чего в трубах упало давление. Участок, на котором образовалась воздушная пробка, устанавливается.

Горожане не впервые обращают внимание властей на проблемы с водоснабжением. Ранее местный министр ЖКХ в ответ на жалобы первоуральцев на грязную воду из-под крана посоветовал перечитать книгу про Маугли. Они возразили, что, в отличие от персонажей книги, живут не в джунглях и за пользование чистой водой платят деньги.