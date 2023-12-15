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05:01, 15 декабря 2023Забота о себе

Попробовавшие секс втроем мужчины рассказали о судьбе своих отношений

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Мужчины рассказали о судьбе своих отношений после решения заняться сексом втроем. Своими воспоминаниями попробовавшие такой вид интимной близости люди поделились на Reddit.

Некоторые мужчины признались, что откровенно сожалеют об этом опыте. Они отметили, что им не понравилась одна из партнерш или необходимость удовлетворить сразу двух женщин. Один из пользователей рассказал, что его отношениям такой эксперимент помешал.

Мне не понравилась вторая. Она неплохо выглядела, но была тупа как пробка. Настолько плоха, что я даже не возбудился от ее прикосновений. Согласился лишь потому, что мне было 17 лет

LimpAd5888пользователь Reddit

Другие пользователи попытались забыть, что произошло, и стараются не обсуждать опыт секса втроем с партнершами. Комментатор под ником @JesusMakesMeLaugh отметил, что решился на секс втроем после вечеринки с женой и ее подругой.

Мы не понимали, что происходит, какие есть правила. В основном она просто смотрела на меня и мою жену. О той ночи мы особо не говорили, замели все под ковер. Счастливо женаты уже четыре года

JesusMakesMeLaughпользователь Reddit
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Однако нашлись и мужчины, абсолютно довольные этим необычным опытом и считающие его лучшим в жизни.

Мы обсуждали это месяцами. Жене было интересно, я не собирался протестовать. Все было хорошо, я только переживал за то, как покажу себя. Это был период лучшего секса и наибольшей близости в нашей жизни, мы были открыты и искренни

Komatozd1пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали, какие образы для мастурбации, которые другим могут показаться необычными, возбуждали их в юности. Многие признались, что мастурбировали на женщин из каталогов белья.

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      Александра Лисица
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