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10:00, 15 декабря 2023Забота о себе

Популярная певица рассказала о плюсах старения

Певица Пинк призналась, что возраст принес ей силу

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Американская певица Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур) рассказала о плюсах своего возраста. На пост 44-летней звезды в социальной сети X (бывший Twitter) обратило внимание издание People.

«Хотя я и не чувствую себя старой и все еще выхожу на сцену в обтягивающей одежде, взросление заставляет меня быть благодарной за каждый день», — призналась она.

Пинк добавила, что с возрастом она стала сильнее, и подчеркнула, что очень рада тому, какими были прошедшие годы ее жизни. «Стала такой сильной и все еще бешу совершенных незнакомцев просто фактом своего существования. Офигенное время эти 44!» — заключила популярная певица.

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