Полковник высказался о судьбе поставок оружия на Украину в 2024 году

Полковник Матвийчук: в 2024 году Украина будет испытывать дефицит оружия

В 2024 году Украина может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США: страны уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Все идет к тому, что в 2024 году будет дефицит оружия. Все, что могли поставить европейские страны, а это старое оружие, советское, они уже поставили. И они не могут полностью очистить свои резервы. Кроме того, западные страны все чаще заявляют о своем желании скинуть Украину с плеч», — сказал военный.

США, как считает Матвийчук, продолжат поддерживать страну. Но их резервы тоже во многом исчерпаны.

«Они не могут быстро нарастить производство. ВПК в США не такой, как у нас: у нас он работает постоянно, а у них наращивается по необходимости. То есть, нужно остановить какое-то предприятие, поставить ему соответствующую задачу. Это длительный процесс и большие затраты», — объяснил полковник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву». Путин добавил, что «халява» уже начала заканчиваться. При этом, по его словам, Запад еще будет давать какую-то помощь Киеву.

