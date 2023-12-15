Появились подробности о выбросившей на улицу младенца в пакете россиянке

Выбросившая на улицу младенца девушка из Екатеринбурга сама перерезала пуповину

Девушка, которая выбросила новорожденного в пакете на улицу на мороз в Екатеринбурге, рожала дома одна и сама перерезала себе пуповину. Такие подробности рассказала женщина, молодой человек которой нашел младенца в сугробе, ее слова приводит 66.ru.

«Я выбегаю и вижу, что реально лежит ребенок. Тут же приехали полицейские, открыли пакет — он чуть не задохнулся. Положили в машину, он свернулся клубочком, весь в крови. Мама сына не вымыла. Как родила, сразу в мусорный пакет и выкинула», — вспоминает женщина.

По ее словам, когда правоохранители выломали дверь в дом к матери ребенка, она была в шоковом состоянии, а квартира была вся в крови. Женщину и младенца госпитализировали.

Очевидица происшествия утверждает, что 20-летняя мать открыла окно первого этажа и выкинула из него пакет с младенцем. Как уточнили в Минздраве Свердловской области, новорожденный находится в реанимации.

О случившемся в Екатеринбурге стало известно в пятницу, 15 декабря. Женщина родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу в мороз. Известно, что отцом новорожденного был бывший молодой человек екатеринбурженки, который якобы не знал о ее беременности. Следователи возбудили уголовное дело.