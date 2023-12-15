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11:39, 15 декабря 2023Россия

Россиянка родила ребенка и выбросила его в пакете на улицу в мороз

В Екатеринбурге женщина родила ребенка и вынесла его в пакете на улицу в мороз

Фото: Unsplash

В Екатеринбурге Свердловской области женщина родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу в мороз. Об этом сообщил глава пресс-службы управления МВД по российскому региону полковник Валерий Горелых, пишет Ura.ru.

«Ночью в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение от 28-летнего екатеринбуржца. Он рассказал, что нашел в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом», — сообщил он.

Прохожий вызвал полицию и медиков. Матерью новорожденного оказалась 20-летняя женщина. Ребенка госпитализировали в неонатологическое отделение, врачи борются за его жизнь.

Из прогноза погоды следует, что температура воздуха в Екатеринбурге составляет днем около минус 15 градусов, ночью — до минус 20. Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, отцом новорожденного был бывший молодой человек екатеринбурженки, который якобы не знал о ее беременности. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские нашли завернутого в пакете новорожденного ребенка без признаков жизни. Младенца в мусорный контейнер на проспекте Большевиков выкинула мать — она никому не сообщила о своей беременности.

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      Анастасия Шейкина
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