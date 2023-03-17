Завернутое в пакет тело младенца нашли в мусорном контейнере в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские нашли завернутое в пакет тело младенца в мусорном баке

В Санкт-Петербурге полицейские нашли завернутое в пакет тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Младенца в мусорный контейнер на проспекте Большевиков выкинула мать. По данным канала, женщина никому не сообщила о своей беременности.

Она родила на 41-й неделе, но ребенок был уже мертв. Тогда петербурженка положила тело в пакет и выбросила в мусорный бак.

Ранее завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца нашли в мусорном контейнере в Новокузнецке. Его там оставила 34-летняя местная жительница. Женщина родила ребенка у себя дома в ванной. Девочка также появилась на свет без признаков жизни.