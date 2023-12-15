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18:32, 15 декабря 2023Россия

Путин призвал обеспечить безопасность Восточного полигона

Путин призвал обеспечить безопасность Восточного полигона РЖД

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время IV Железнодорожного съезда призвал обеспечить особую безопасность Восточного полигона Российских железных дорог (РЖД). Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Путин также призвал сотрудников РЖД быть очень внимательными.

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«Обращаю ваше внимание, всех коллег, которые работают на этом направлении. Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет», — пояснил президент.

Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы (ВС) России улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, анонсированное масштабное контрнаступление ВСУ не достигло никаких результатов ни на одном из участков фронта.

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